Парламентарий очень эмоционально отреагировал на вопрос о том, как он отпраздновал отмену Конституционным судом ряда антикоррупционных норм.
В ответ нардеп обозвал руководителя проекта Дениса Бигуса и начал активно размахивать руками.
«Вы представляете, что вашей структурой руководит коррупционер и п…ст, который обкрадывает государство, не выплачивая налоги, скрывая доходы, и вашему руководителю место в тюрьме», — заявил он.
Журналистка попросила Киву не высказываться нецензурно и объяснить, о каких налогах и доходах идет речь. Однако он не ответил и продолжал обвинять расследователей в преступлениях.
На замечание, что именно Киве место в тюрьме, тот отрезал, что это определит закон.
Кива вместе со своими однопартийцами настаивал на отмене уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование. Конституционный суд в октябре перешел на сторону депутатов и принял решение в их пользу. Это вызвало скандал как внутри страны, так и за ее пределами. По словам экспертов, решение судей ставит под угрозу отношения страны с Европой и фактически блокирует антикоррупционную реформу.