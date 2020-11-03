Между депутатом от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильей Кивой и журналисткой Bihus.info 3 ноября возле Верховной Рады произошла словесная перепалка. Соответствующее видео опубликовали в YouTube

Погребинский объяснил, какую пользу Кива приносит для партии Медведчука © Facebook/Ілля Кива

В ответ нардеп обозвал руководителя проекта Дениса Бигуса и начал активно размахивать руками.

«Вы представляете, что вашей структурой руководит коррупционер и п…ст, который обкрадывает государство, не выплачивая налоги, скрывая доходы, и вашему руководителю место в тюрьме», — заявил он.

Журналистка попросила Киву не высказываться нецензурно и объяснить, о каких налогах и доходах идет речь. Однако он не ответил и продолжал обвинять расследователей в преступлениях.

На замечание, что именно Киве место в тюрьме, тот отрезал, что это определит закон.

Кива вместе со своими однопартийцами настаивал на отмене уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование. Конституционный суд в октябре перешел на сторону депутатов и принял решение в их пользу. Это вызвало скандал как внутри страны, так и за ее пределами. По словам экспертов, решение судей ставит под угрозу отношения страны с Европой и фактически блокирует антикоррупционную реформу.