Европейский союз выразил обеспокоенность решениями Конституционного суда Украины и призвал депутатов Верховной Рады найти разумное решение для выхода из сложившейся ситуации. Об этом 3 ноября в Twitter заявил представитель ЕС на Украине Матти Маасикас

«Основные моменты: обеспокоены ситуацией после решения Конституционного суда. Призываем все партии, в частности Верховную Раду, найти разумное решение после срочных действий, принятых Владимиром Зеленским и Кабмином», — написал Маасикас.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.

Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.