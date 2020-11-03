Племяннику Пугачева помогла справиться с зависимостью и открыть бизнес. Мужчина обзавелся новой семьей, где родился еще один ребенок, которого тоже назвали Женя, правда на этот раз у родственника звезды родилась девочка.
Известно, что на нее Пугачева переписала квартиру в районе станции метро «Сокол», правда родители узнали об этом из новостей.
Судьба старшего Жени сложилась по-другому. По данным СМИ, его певица отдала в семью своего водителя, которого мальчик уже называет папой. Сейчас ребенку 9 лет.