Несколько лет назад в СМИ появлялись публикации о том, что сын младшего брата певицы Аллы Пугачевой ведет асоциальный образ жизни, принимает наркотики и алкоголь. Чтобы малолетний ребенок племянника Женя не видел всего этого, артистка забрала его, сообщили «Дни.ру» 2 ноября

Галкин рассказал про могилу для Пугачевой © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Известно, что на нее Пугачева переписала квартиру в районе станции метро «Сокол», правда родители узнали об этом из новостей.

Судьба старшего Жени сложилась по-другому. По данным СМИ, его певица отдала в семью своего водителя, которого мальчик уже называет папой. Сейчас ребенку 9 лет.