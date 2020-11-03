Депутаты Верховной Рады приняли законопроект о праве физического лица на смену отчества. Заседание парламента 3 ноября транслировал телеканал «Рада»

За проголосовали 259 парламентариев. Проект закона вносит изменения в Гражданский кодекс и Семейный кодекс Украины.

Достигший 16-летнего возраста гражданин страны имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию, имя и отчество.

Ради защиты прав и свобод. Парламент в первом чтении приняли важный для украинцев закон © AP, Sergei Chuzavkov

В случае возражения одним из родителей спор может решаться органом опеки и попечительства.

Ранее на Украине можно было менять лишь имя и фамилию при получении паспорта гражданина страны.