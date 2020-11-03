За проголосовали 259 парламентариев. Проект закона вносит изменения в Гражданский кодекс и Семейный кодекс Украины.
Достигший 16-летнего возраста гражданин страны имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию, имя и отчество.
Достигнув 14 лет, гражданин также имеет право изменить фамилию, имя и отчество, но только с согласия родителей или попечителя.
В случае возражения одним из родителей спор может решаться органом опеки и попечительства.
Ранее на Украине можно было менять лишь имя и фамилию при получении паспорта гражданина страны.