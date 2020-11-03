Женщину возмутило, что жалобы исходят от дочери того, кто сам изображает дебилом мэра Киева, «всемирно известного спортсмена» Виталия Кличко. По мнению Юсуповой, Кошевой своим поведением «унижает Украину и украинцев».
«Детям или родителям людей, которых убивали на майдане приятно, когда над ними глумился Квартал? А когда Кошевой стоял на стадионе рядом с ветеранами войны и вдовами в футболке "По..й", это тоже норм?», — возмутилась волонтер.
В понедельник, 2 ноября, дочь актера «Студии Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара призналась, что страдает в школе от травли, связанной с работой ее отца, которого одноклассники девочки называют «клоуном».