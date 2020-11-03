После публикации интервью с Варварой Кошевой, дочерью актера «Студии Квартал 95» Евгения Кошевого, где девочка рассказала о травле в школе из-за работы отца, самого юмориста раскритиковала блогер и волонтер Наталья Юсупова, передает Politeka.net 3 ноября

Дочь Кошевого из «95 квартала» рассказала о травле в школе © Кошевая Варвара/Инстаграм Виталия Кличко. По мнению Юсуповой, Кошевой своим поведением «унижает Украину и украинцев».

«Детям или родителям людей, которых убивали на майдане приятно, когда над ними глумился Квартал? А когда Кошевой стоял на стадионе рядом с ветеранами войны и вдовами в футболке "По..й", это тоже норм?», — возмутилась волонтер.

В понедельник, 2 ноября, дочь актера «Студии Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара призналась, что страдает в школе от травли, связанной с работой ее отца, которого одноклассники девочки называют «клоуном».