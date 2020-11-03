Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский указал, какие дипломатические методы могли бы использовать украинские политики для улучшения отношений с другими государствами. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее в одном из интервью Комаровский упомянул, что, став президентом Украины, отправился бы на рыбалку с президентом России Владимиром Путиным. Врач пояснил, что у него нет желания возглавить государство, поэтому он дал «несерьезный ответ на несерьезный вопрос».

Путин заявил о готовности восстановить сотрудничество с Украиной и объяснил, почему это выгодно © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По его мнению, «под присмотром "типа друзей" Украины — немцев, французов» — переговоры не работают.

«Может, в другой обстановке, тет-а-тет и получится договориться. Почему не попробовать?» — предложил он.

Комаровский сказал, что пошел бы в политику, если бы от него зависела жизнь государства и его поддержало бы много единомышленников. При этом он подчеркнул, что в условиях правого беспредела не получится реформировать даже одну только медицину.

Врач также отметил, что, когда речь идет о жизни и смерти, недопустима агрессивная риторика в духе бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которую прозвали Доктор Смерть.

Тем не менее украинские власти заявили об отказе от российской вакцины от коронавируса под предлогом, что «Россия — страна-агрессор».

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