«На сегодняшний день были определены три локации — это город Киев, Донецкая область и Одесская область. Местными властями были определены, в какой именно локации могут находиться мобильные госпитали, и что необходимо для развертывания полевых госпиталей», — сказал он.
Согласно расчетам, заявил Степанов, в мобильном госпитале на 500 коек могут работать 1200 медработников.
На Украине ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается.
За сутки на Украине число больных COVID-19 составило 8899, что является новым антирекордом.
Всего с начала пандемии на Украине заболели 411 093 человек, 168 868 — выздоровели, 7532 — скончались.
За сутки летальных случаев зафиксировали 157.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму, исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.