Мобильные госпитали для пациентов с COVID-19 готовятся в Киеве, Донецкой и Одесской областях. Об этом 3 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании парламента, которое транслировал телеканал «Рада»

«На сегодняшний день были определены три локации — это город Киев, Донецкая область и Одесская область. Местными властями были определены, в какой именно локации могут находиться мобильные госпитали, и что необходимо для развертывания полевых госпиталей», — сказал он.

Согласно расчетам, заявил Степанов, в мобильном госпитале на 500 коек могут работать 1200 медработников.

На улицах Нью-Йорка появились грузовики-холодильники для вывоза тел жертв COVID-19 — СМИ © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

За сутки на Украине число больных COVID-19 составило 8899, что является новым антирекордом.

Всего с начала пандемии на Украине заболели 411 093 человек, 168 868 — выздоровели, 7532 — скончались.

За сутки летальных случаев зафиксировали 157.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму, исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.