Кто виноват в том, что ребенок набирает лишний вес или отказывается от еды, рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию Украина.ру

Врач подчеркнул, что политику питания в семье определяют родители. Поэтому, если ребенок отказывается от супа или овсянки с яблоками, не стоит сдаваться и вместо них давать пирожные. Можно пропустить прием пищи и отправиться на прогулку в расчете на то, что после нее аппетит появится.

«Когда у ребенка щеки шире плеч, а родители говорят, что он, кроме сладкого, ничего не ест, это чистая педагогика и виноваты родители», — заявил он.

Комаровский дал совет, в каком случае стоит будить ребенка с температурой © Facebook, Евгений Комаровский

Если у ребенка нет доступа к сладостям, ему придется полноценно питаться и есть те же блюда, что едят и другие члены семьи.

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