«В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», — говорится в публикации.
В Белоруссии специалисты «Росатома» ведут строительство атомной электростанции близ города Островец в Гродненской области по современному российскому проекту «ВВЭР-1200».
АЭС включает в себя два энергоблока мощностью по 1200 МВт. Физический пуск первого энергоблока станции прошел 20 августа, его подключение к энергосистеме было запланировано на 7 ноября.
Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году. Против запуска станции выступает Литва, заявляющая, что БелАЭС якобы небезопасна.
Это утверждение опровергают многочисленные проверки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).