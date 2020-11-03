Первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему Белоруссии, сообщил официальный телеграм-канал Минэнерго страны 3 ноября

«В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», — говорится в публикации.

Литва назвала БелАЭС угрозой для Евросоюза © belaes.by

АЭС включает в себя два энергоблока мощностью по 1200 МВт. Физический пуск первого энергоблока станции прошел 20 августа, его подключение к энергосистеме было запланировано на 7 ноября.

Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году. Против запуска станции выступает Литва, заявляющая, что БелАЭС якобы небезопасна.

Это утверждение опровергают многочисленные проверки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).