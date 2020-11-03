Мужчина в белорусском Гродно после чтения деструктивных Telegram-каналов разбил дубиной пять авто милиции, припаркованных у здания местного РОВД, сообщает РИА Новости 3 ноября со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии

«Пять автомобилей, принадлежащих сотрудникам Октябрьского РОВД, были повреждены сегодня ночью. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали по горячим следам мужчину. Он живет рядом с райотделом милиции», — цитирует агентство милиционеров.

Война символов. Как и почему в Белоруссии бело-красно-белый флаг вступил в конфликт с красно-зеленым © REUTERS, Stringer

Перед тем как наброситься на машины с деревянной битой, задержанный привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу.

Отметим, это не единственный подобный случай. 16 сентября возле того же РОВД 44-летний житель Гродно камнем повредил служебную Skoda Octavia.

Его забрали в отделение за «странное поведение», и после того, как он оттуда вышел, горожанин подошел к автомобилю, камнем разбил стекло и повредил кузов. Мужчину снова задержали.