Депутаты от фракции «Слуга народа» собирают подписи под обращением к судьям Конституционного суда с просьбой уйти с должности. Соответствующий документ 3 ноября обнародовал в Facebook депутат Рады Гео Лерос

«Слуги народа» начали собирать подписи под обращением к КСУ. Интересно, это команда из ОПУ?!» — написал он.

В документе депутаты просят судей «сложить с себя полномочия судьи Конституционного суда Украины по собственному желанию или уйти в отставку безотлагательно».

Геращенко объяснила, почему партия Порошенко против роспуска КСУ © Facebook/Iryna Gerashchenko

НАПК во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.

Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.