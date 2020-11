Украинская певица Настя Каменских порадовала подписчиков новым постом. На этот раз артистка продемонстрировала не свое тело, а знание английского языка. Публикация появилась на странице Каменских в Instagram 3 ноября

«In love with this autumn and its colors», — написала певица, что в переводе на русский звучит как «Влюблена в эту осень и ее краски».

«Супер огонь»: Каменских показала фанатам грудь © Настя Каменских. Инстаграм

«Каменских наконец-то оделась», — написала одна из подписчиц.

В понедельник, 2 ноября, Каменских предложила подписчикам разделить ее радость: ровно 3 года назад певица начала свою сольную карьеру. С 2006 года исполнительница работала в дуэте «Потап и Настя» вместе с Алексеем Потапенко, за которого позже вышла замуж.