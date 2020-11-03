«In love with this autumn and its colors», — написала певица, что в переводе на русский звучит как «Влюблена в эту осень и ее краски».
На снимке звезда стоит в живописном месте, на берегу водоема, и обнимает березу. Эта публикация первая за последнее время, где артистка не демонстрирует оголенные прелести своего тела, что первым делом заметили поклонники.
«Каменских наконец-то оделась», — написала одна из подписчиц.
В понедельник, 2 ноября, Каменских предложила подписчикам разделить ее радость: ровно 3 года назад певица начала свою сольную карьеру. С 2006 года исполнительница работала в дуэте «Потап и Настя» вместе с Алексеем Потапенко, за которого позже вышла замуж.