Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал католическую церковь играть конструктивную роль в белорусском обществе и подтвердил готовность к углублению взаимодействия с Ватиканом, сообщил «Интерфакс» 3 ноября

«Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе», — цитирует агентство Лукашенко.

Лукашенко назвал православную церковь опорой и стержнем государства © Пресс-служба президента Белоруссии

Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Ранее Кондрусевич заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли нечестно.

Лукашенко подтвердил заинтересованность Белоруссии в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым престолом и отметил, что Белоруссию и Ватикан связывают особые отношения.

Новый апостольский нунций Анте Йозич прибыл в Белоруссию 11 октября.