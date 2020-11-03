«Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе», — цитирует агентство Лукашенко.
Это заявление Лукашенко прозвучало после его критики в адрес лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, который, по словам президента, «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».
Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Ранее Кондрусевич заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли нечестно.
Лукашенко подтвердил заинтересованность Белоруссии в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым престолом и отметил, что Белоруссию и Ватикан связывают особые отношения.
Новый апостольский нунций Анте Йозич прибыл в Белоруссию 11 октября.