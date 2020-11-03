По словам украинского врача-педиатра Евгения Комаровского, в вопросах государственной политики на Украине не стоит действовать напролом, нужно уметь находить обходные пути, тем более что такое умение - национальная черта украинцев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В частности, Комаровский отметил, что несмотря на то что он любит украинский язык, насильственная украинизация на государственном уровне — «глупый и неправильный путь». Таким образом можно лишь поссорить людей с украинским языком, подчеркнул он.

«Конфликты и запреты ни к чему не приводят. Все решается экономикой, объяснениями и хитростью», — заявил врач. По его словам, хитрость — это украинская национальная черта.

Украинцы не смогут читать российские детские книжки © flickr.com, Abhi Sharma

Прочитать интервью полностью можно здесь.