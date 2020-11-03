В частности, Комаровский отметил, что несмотря на то что он любит украинский язык, насильственная украинизация на государственном уровне — «глупый и неправильный путь». Таким образом можно лишь поссорить людей с украинским языком, подчеркнул он.
«Конфликты и запреты ни к чему не приводят. Все решается экономикой, объяснениями и хитростью», — заявил врач. По его словам, хитрость — это украинская национальная черта.
Соответственно, государству не следует от нее отказываться и в таких вопросах, как двуязычие, нужно «не переть лбом, а искать обходные пути». Например, для популяризации украинского можно было бы показывать «примеры пользы и для здоровья, и для психики использования двух языков».
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