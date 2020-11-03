О тоске по Парижу певица написала в связи с посещением московского театра «Крейв», работающего в разных стилях от кабаре до иммерсивного перформанса. Туда исполнительницу пригласила российская актриса Екатерина Варнава. По словам Седоковой, посещение спектакля помогло ей оторваться от плохих мыслей.
«Как же мне хотелось в Париж! Невероятная тоска по перелетам и невозможностью оказаться там, где хочешь моментально. Спасибо за приглашение. Шампанское волшебное, икра и устрицы отменные, постановки уникальны», — написала Седокова.
На мероприятие певица отправилась со своим мужем латвийским баскетболистом Янисой Тиммой, о чем тоже рассказала подписчикам, а к публикации в соцсетях прикрепила эмоциональное фото, где показывает супругу язык.
«Как кота декоративного таскаете за собой этого мужа», «Фото с языком колхоз какой-то», «де-то я читала, что часто высунутый язык это не нормально», «Все классно супер, но маски то где)», «Кто меня отвезет в Париж?», — прокомментировали пост подписчики.
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Как же мне хотелось в Париж! ⠀ Невероятная тоска по перелетам и невозможностью оказаться там где хочешь моментально прошла когда я оказалась в @cravemoscow Однозначно обязательно к посещению с подругами или как я с мужем. Так как происходящее на сцене воспринимаешь как прекрасный спектакль. Безусловно сексуальный и бесконечно талантливый. ⠀ Спасибо за приглашение 🖤Шампанское волшебное, икра и устрицы отменные, постановки уникальны, а костюмы… Костюмы от лучшей и любимой @alinagerman.Очень жду новое шоу с @kativarnava 🔥 ⠀ Style by @margoblog Make up @papuk_beauty Hair @elenaball19 ⠀ ❤️
Еще не утих шквал негатива, который Седокова вызвала у пользователей сети в понедельник, 2 ноября, когда ответила на вопрос одного из поклонников.
Мужчина спросил может ли рассчитывать на внимание такой красивой женщины с зарплатой 50 тысяч рублей, на что артистка заявила, что ему самому будет некомфортно рядом с такой, как она женщиной, потому ее месячный доход составляет 5 миллионов рублей.