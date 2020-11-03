Украинская певица, экс-участница группы ВИА Гра Анна Седокова рассказала подписчикам о жизни в условиях пандемии, когда перелеты не доступны, и вместо этого артистка посетила театр в Москве, о чем написала у себя в Instagram 2 ноября

О тоске по Парижу певица написала в связи с посещением московского театра «Крейв», работающего в разных стилях от кабаре до иммерсивного перформанса. Туда исполнительницу пригласила российская актриса Екатерина Варнава. По словам Седоковой, посещение спектакля помогло ей оторваться от плохих мыслей.

«Как же мне хотелось в Париж! Невероятная тоска по перелетам и невозможностью оказаться там, где хочешь моментально. Спасибо за приглашение. Шампанское волшебное, икра и устрицы отменные, постановки уникальны», — написала Седокова.

Запорожский депутат, приглашавшая на день рождения звезд, задекларировала подарок в $4 млн © Ревчук/Фейсбук

«Как кота декоративного таскаете за собой этого мужа», «Фото с языком колхоз какой-то», «де-то я читала, что часто высунутый язык это не нормально», «Все классно супер, но маски то где)», «Кто меня отвезет в Париж?», — прокомментировали пост подписчики.

Еще не утих шквал негатива, который Седокова вызвала у пользователей сети в понедельник, 2 ноября, когда ответила на вопрос одного из поклонников.

Мужчина спросил может ли рассчитывать на внимание такой красивой женщины с зарплатой 50 тысяч рублей, на что артистка заявила, что ему самому будет некомфортно рядом с такой, как она женщиной, потому ее месячный доход составляет 5 миллионов рублей.