Конституционный кризис на Украине должны консолидированно решать президент Украины Владимир Зеленский вместе с депутатами Верховной Рады. Об этом 3 ноября написала депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в Facebook

«Последние дни горячих дискуссий показали, что существуют пути решения конституционного кризиса в правовом поле: через восстановление полномочий антикоррупционных органов и ответственности за ложь в декларациях в законодательстве», — написала Геращенко.

По ее словам, «Европейская солидарность» настаивает, чтобы судьи избирались по модели судей Антикоррупционного суда, с привлечением независимых авторитетных международных экспертов в конкурсную комиссию.

Геращенко отметила, что фракция не будет голосовать за законопроект Зеленского о роспуске КСУ, поскольку, по их мнению, это является узурпацией власти.

Геращенко предложила Зеленскому темы для его опроса © Facebook/Iryna Gerashchenko

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов. Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.