Экс-президент Украины Петр Порошенко после выборов активизировал действия по подготовке государственного переворота в стране. Об этом 2 ноября заявил его бывший соратник, экс-нардеп Давид Жвания в своем видеоблоге на YouTube

«Мы же зависимая страна»: Рудяков объяснил, почему Порошенко не может устроить госпереворот © Алексей Куденко

По его словам, во главе заговора стоит Порошенко, он направляет и координирует действия.

«Он понимает, что законным образом он никогда больше не станет президентом. Как и в 2013 году, он хочет обмануть судьбу, обмануть народ Украины и снова получить власть. Откуда у меня эта информация? Дело в том, что я до сих пор поддерживаю отношения со многими людьми в окружении Порошенко. Там не только негодяи — многие вынуждены оставаться с ним по разным личным причинам. Но эти люди не разделяют маниакальной жажды власти Порошенко, они переживают за страну. Именно от них я получил эту информацию», — объяснил Жвания.

Он уточнил, что в заговор вовлечено все ближайшее окружение Порошенко.

«Кроме того, в заговор пытаются вовлечь Виталия Кличко. С окружением Кличко на эту тему уже ведутся переговоры. Именно Кличко должен стать президентом после переворота, если у Порошенко не получится самому занять эту должность. При этом Порошенко станет премьером с расширенными полномочиями. Для этого снова поменяют конституцию. Такой у них план. Он разрабатывался давно, но раньше сам Порошенко не верил в его осуществимость. Всё изменили местные выборы. Порошенко сделал вывод, что власть слаба, что народ больше не поддерживает Зеленского. Также Порошенко получил контроль за несколькими облсоветами на западной Украине, которые в нужный момент по команде Порошенко откажутся выполнять распоряжения центральной власти», — сказал Жвания.

По данным бывшего нардепа, Порошенко верит в победу Джо Байдена в США и уверяет свое окружение в том, что Байден в курсе и поддерживает его план.

«Поэтому сразу после выборов в США и победы Байдена планируется начать атаку на президента Зеленского. Это будут информационные атаки и уличные акции. Цель — расшатать ситуацию в стране, сделать ее неуправляемой и вынудить президента досрочно уйти в отставку. После этого будут назначены досрочные парламентские и президентские выборы. Которые Порошенко и его союзники собираются выиграть на лозунгах спасения страны от реванша Медведчука и Путина. Если не получится выиграть честно, выборы сфальсифицируют. Это вполне реальный план, и в нем уже согласились участвовать некоторые люди из окружения Зеленского. В частности, личный политический проект и прохождение с ним в Раду обещаны спикеру Дмитрию Разумкову. Именно вокруг него будут собраны осколки партии "Слуга народа" после того, как Зеленский уйдет», — сказал Жвания.

По его данным, Разумкова и еще некоторых людей такой вариант устраивает.

«Есть потенциальные предатели и в Офисе президента. Я знаю фамилии тех, кто тайно встречался с окружением Порошенко и вел разговоры на эту тему. И я назову их, если эти люди не одумаются и решат ввязаться в государственный переворот на стороне банды преступников. Владимир Александрович Зеленский, я обращаюсь к вам. Вы плохой, слабый президент. Но вы законный президент. Я не прошу у вас каких-то наград для себя. Я прошу вас выполнить свою клятву и защитить страну. Я сообщил вам эту информацию, чтобы вы начали действовать», — заявил бывший нардеп.

В конце сентября Жвания официально обратился в ГБР с заявлением о захвате власти Порошенко, Кличко и Турчиновым.