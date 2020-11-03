Как отмечает агентство, с 1960 года голосование на выборах начинается в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, которое стартует сразу после полуночи по местному времени (8:00 мск) в отеле The Balsams.
В населенном пункте всего пять избирателей, они проголосовали и сразу были объявлены результаты: все пятеро отдали свои голоса за Байдена.
В другом населенном пункте Нью-Гэмпшира, Милсфилде, который пытается оспорить первенство Диксвилл-Нотч, также пять избирателей поддержали Байдена, но сторонников Трампа оказалось в три раза больше: с перевесом в 11 голосов победил действующий глава государства.
Выборы президента США пройдут 3 ноября.