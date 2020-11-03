Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США, действующий президент Дональд Трамп выиграл на втором участке, сообщает РИА Новости 3 ноября

В населенном пункте всего пять избирателей, они проголосовали и сразу были объявлены результаты: все пятеро отдали свои голоса за Байдена.

В другом населенном пункте Нью-Гэмпшира, Милсфилде, который пытается оспорить первенство Диксвилл-Нотч, также пять избирателей поддержали Байдена, но сторонников Трампа оказалось в три раза больше: с перевесом в 11 голосов победил действующий глава государства.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.