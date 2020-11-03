Украинскому государству не нужна ракетно-космическая отрасль, которой приходится выживать в нелегких условиях и браться за самую неблагодарную работу, рассказал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов. Его слова приводит Telegram-канал Украина.ру 3 ноября

Стыд и позор украинского космоса. Как Киев надувает галактические пузыри © РИА Новости, Сергей Елкин | Перейти в фотобанк

Это вынуждает агентство искать новые ниши взамен той, которая была утеряна после запрета киевского режима сотрудничать с РФ, заказывавшей ракеты у украинских коллег.

По словам Усова, есть возможность внедрения орбитальных сервисов для организации стабильной жизнедеятельности человека в условиях космоса и построение устойчивой орбитальной экономики.

«Также уже существуют проекты по выведению с орбиты списанных аппаратов и другого космического мусора. С начала освоения человеком космического пространства там накопилось 7500 тонн мусора. Это проблема, которую нужно решать уже сегодня», — заключил Усов.

Как отмечают журналисты, заявление чиновника не более чем попытка «сделать хорошую мину при плохой игре».

«Здорово! Шикарная схема: профукать все, что было можно в космической отрасли, а теперь умничать о неких сервисах и рядиться в спецовки орбитальных мусорщиков. Впрочем, характерный для современной Украины подход — проситься что-нибудь вымыть за серьезными странами», — отмечает ТГ-канал.

Ранее руководитель экспертного совета российского Фонда стратегического развития Игорь Шатров назвал «самоубийством» разрыв Украиной связей с РФ в сфере космической промышленности.

Россия успешно справилась с созданием собственного ракетного двигателя взамен украинского. Украинская же космическая отрасль вряд ли оправится от разрыва связей с Россией, полагает эксперт.

По его мнению, через пять лет говорить об Украине как о космической державе будет невозможно.