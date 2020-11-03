Усов констатировал, что на сегодняшний день у Украины нет в эксплуатации собственной ракеты-носителя и космодрома, государство не заказывает запуск космических аппаратов.
Это вынуждает агентство искать новые ниши взамен той, которая была утеряна после запрета киевского режима сотрудничать с РФ, заказывавшей ракеты у украинских коллег.
По словам Усова, есть возможность внедрения орбитальных сервисов для организации стабильной жизнедеятельности человека в условиях космоса и построение устойчивой орбитальной экономики.
«Также уже существуют проекты по выведению с орбиты списанных аппаратов и другого космического мусора. С начала освоения человеком космического пространства там накопилось 7500 тонн мусора. Это проблема, которую нужно решать уже сегодня», — заключил Усов.
Как отмечают журналисты, заявление чиновника не более чем попытка «сделать хорошую мину при плохой игре».
«Здорово! Шикарная схема: профукать все, что было можно в космической отрасли, а теперь умничать о неких сервисах и рядиться в спецовки орбитальных мусорщиков. Впрочем, характерный для современной Украины подход — проситься что-нибудь вымыть за серьезными странами», — отмечает ТГ-канал.
Ранее руководитель экспертного совета российского Фонда стратегического развития Игорь Шатров назвал «самоубийством» разрыв Украиной связей с РФ в сфере космической промышленности.
Россия успешно справилась с созданием собственного ракетного двигателя взамен украинского. Украинская же космическая отрасль вряд ли оправится от разрыва связей с Россией, полагает эксперт.
По его мнению, через пять лет говорить об Украине как о космической державе будет невозможно.