Комаровский пояснил, что его сыновья, во-первых, видели, в каком состоянии приходит с работы отец. При этом иногда он задерживался на работе на ночь или проводил в больнице выходные дни. Поэтому его сыновья и сами не рискнули выбрать карьеру медика, и отец им «мозги немного вправил».
«Никому, кто хочет нормально жить, радоваться семье, своим детям, я не посоветую идти в медицину», — сказал Комаровский.
Он отметил, что прошел путь от санитара до завотделением областной больницы и на личном опыте знает, какое «скотское отношение к медикам и у государства, и у людей». Причем зарплата совершенно не соответствует общемировым стандартам.
По словам Комаровского, ситуацию с медициной на Украине может изменить только целенаправленная государственная политика.
Он отметил, что получил предложение стать советником президента Владимира Зеленского и обратил его внимание на «катастрофическое положение с медицинскими кадрами», но все его обращения были проигнорированы.
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