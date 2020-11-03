Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский перечислил причины, по которым был против того, чтобы дети пошли по его стопам. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

Комаровский пояснил, что его сыновья, во-первых, видели, в каком состоянии приходит с работы отец. При этом иногда он задерживался на работе на ночь или проводил в больнице выходные дни. Поэтому его сыновья и сами не рискнули выбрать карьеру медика, и отец им «мозги немного вправил».

«Никому, кто хочет нормально жить, радоваться семье, своим детям, я не посоветую идти в медицину», — сказал Комаровский.

Комаровский объяснил, почему на Украине невозможна бесплатная медицина © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

По словам Комаровского, ситуацию с медициной на Украине может изменить только целенаправленная государственная политика.

Он отметил, что получил предложение стать советником президента Владимира Зеленского и обратил его внимание на «катастрофическое положение с медицинскими кадрами», но все его обращения были проигнорированы.

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