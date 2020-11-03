Почти квартира в Москве: Седокова раскрыла свои доходы
Почти квартира в Москве: Седокова раскрыла свои доходы
© Анна Седокова
По данным СМИ, столь дорогой подарок чиновница получила от своего отца Андрея Демидова. Он умер 24 октября текущего года.

Ранее журналисты сообщали, что семейные фирмы Демидовых получали городские подряды, в том числе в 2018 году на сумму, превышающую миллиард гривен.

«Засветилась» депутат и когда в 2018 году справляла свое 30-летие. Тогда на торжество член комиссии по вопросам экологии запорожского горсовета пригласила выступать таких артистов, как MONATIK, Настя Каменская и группа «НеАнгелы».

К слову, день рождения у Ольги Ревчук 5 ноября, правда, пока чиновница не поделилась с журналистами, кого планирует пригласить на этот раз.