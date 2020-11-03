Депутат Запорожского горсовета Ольга Ревчук задекларировала подарок в денежной форме в размере 113 млн гривен (316 млн руб.), сообщает Verge 2 ноября

Почти квартира в Москве: Седокова раскрыла свои доходы © Анна Седокова Андрея Демидова. Он умер 24 октября текущего года.

Ранее журналисты сообщали, что семейные фирмы Демидовых получали городские подряды, в том числе в 2018 году на сумму, превышающую миллиард гривен.

«Засветилась» депутат и когда в 2018 году справляла свое 30-летие. Тогда на торжество член комиссии по вопросам экологии запорожского горсовета пригласила выступать таких артистов, как MONATIK, Настя Каменская и группа «НеАнгелы».

К слову, день рождения у Ольги Ревчук 5 ноября, правда, пока чиновница не поделилась с журналистами, кого планирует пригласить на этот раз.