Реактивные огнеметы с термобарической боевой частью РПО-16, разработанные НИИ «Химический продуктов» в Шостке, прошли испытания и отправляются в Вооруженные силы Украины. Об этом 3 ноября сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

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