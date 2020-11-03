Реактивные огнеметы с термобарической боевой частью РПО-16, разработанные НИИ «Химический продуктов» в Шостке, прошли испытания и отправляются в Вооруженные силы Украины. Об этом 3 ноября сообщает Telegram-канал издания Украина.ру
«В том числе, в зону конфликта в Донбассе. Как пишет "Черговый ООС", "данное вооружение существенно повысит боевые возможности военнослужащих по подавлению огневых точек противника и уничтожению ДРГ (Диверсионно-разведывательных групп — ред.)". Что там есть еще из мирных украинских инициатив?»,- написали в посте.
Украина.ру на Youtube
Вероника Крашенинникова: фашиствующая Америка, фиаско украинского кейса Трампа
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.