Белорусский боец UFC применил огнемет против коронавируса
Белорусский боец UFC применил огнемет против коронавируса
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
«В том числе, в зону конфликта в Донбассе. Как пишет "Черговый ООС", "данное вооружение существенно повысит боевые возможности военнослужащих по подавлению огневых точек противника и уничтожению ДРГ (Диверсионно-разведывательных групп — ред.)". Что там есть еще из мирных украинских инициатив?»,- написали в посте.