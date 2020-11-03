Отмечается, что обстановка на митинге спокойная. Десятки радикалов с символикой националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» призывают судей признать закон соответствующим Конституции. Они держат плакаты с лозунгами «Руки прочь от языка», «Украина — язык».
«Национальный корпус» был создан на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено дело.
Во вторник Конституционный суд Украины на закрытой части пленарного заседания планирует продолжить рассмотрение дела по представлению 51 депутата Рады относительно конституционности закона о государственном языке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос о языке в стране создан искусственно. Он также заявил, что на Украине живет много национальных меньшинств, и для многих родной язык — не украинский.
При этом Зеленский считает, что они должны знать украинский язык. Также лидер страны считает, что государственным языком должен быть только украинский.
При экс-президенте Петре Порошенко Рада приняла закон о тотальной украинизации. Закон о государственном языке предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть украинским.
Кроме того, его должны применять при исполнении служебных обязанностей все чиновники, депутаты, служащие правоохранительных органов, судьи, адвокаты и нотариусы, педагоги и медицинские работники.