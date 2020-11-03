"Евробляхеры" против Зеленского: власть уступила, штрафы отложили
"Евробляхеры" против Зеленского: власть уступила, штрафы отложили
© Украина.Ру
Припаркованные автомобили перекрыли движение на улице Грушевского, на соседних улицах — серьезные пробки.

Утром возле парламента одному из участников мероприятия стало плохо, нацгвардейцы и полицейские оказали пострадавшему помощь, рассказали в пресс-службе МВД Украины.

Организаторы акции требуют от депутатов срочно созвать заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и проголосовать за законопроект, отменяющий уплату акциза при ввозе автомобилей на Украину с 1 января 2021 года.