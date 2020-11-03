Последний пост актрисы вызвал шквал негатива от подписчиков, и причиной тому стала не сама Кравченко, а две женщины, с которыми она сфотографировалась.
На снимке артистка запечатлена в компании двух белорусских певиц сестер Валентины и Александры Груздевой, получивших известность в ходе белорусских протестов за поддержку действующего президента Александра Лукашенко.
Активную дозу хейта артистки получили сначала от белорусской оппозиции, а позже представители российской группы «Мираж» заявили, что подадут на сестер в суд за использование их композиции «Музыка нас связала».
Свою долю осуждения за дружбу с Груздевыми получила и Кравченко от своих подписчиков.
«Татьяна, как Вы так могли, это так ужасно с такими девицами выкладывать фото, очень разочаровали», «И то правда, кто это рядом, с Татьяной Кравченко…», «Нет, уберите их с фотографии», — написали пользователи.
Правда, нашлись и те, кто призвал поклонников прекратить хейт.
«А я не поняла, что не так с девицами? Почему кипиш? Любимая Татьяна Кравченко. Да пусть хоть с чертом лысым в обнимку! Лично я если люблю, люблю и выбор этого человека», — ответила одна из подписчиц.