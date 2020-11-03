Уроженка Донецка, актриса Татьяна Кравченко, исполняющая роль Валюхи в сериале «Сваты», нарвалась на критику поклонников за фото в компании двух женщин, которое артистка выложила в Instagram 2 ноября

Кравченко опубликовала отрывок из нового сезона «Сватов» - видео © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

На снимке артистка запечатлена в компании двух белорусских певиц сестер Валентины и Александры Груздевой, получивших известность в ходе белорусских протестов за поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

Активную дозу хейта артистки получили сначала от белорусской оппозиции, а позже представители российской группы «Мираж» заявили, что подадут на сестер в суд за использование их композиции «Музыка нас связала».

Свою долю осуждения за дружбу с Груздевыми получила и Кравченко от своих подписчиков.

«Татьяна, как Вы так могли, это так ужасно с такими девицами выкладывать фото, очень разочаровали», «И то правда, кто это рядом, с Татьяной Кравченко…», «Нет, уберите их с фотографии», — написали пользователи.

Правда, нашлись и те, кто призвал поклонников прекратить хейт.

«А я не поняла, что не так с девицами? Почему кипиш? Любимая Татьяна Кравченко. Да пусть хоть с чертом лысым в обнимку! Лично я если люблю, люблю и выбор этого человека», — ответила одна из подписчиц.