«У Украины потенциал-то немалый. Огромная по европейским меркам страна с квалифицированным образованным населением — единственная советская республика с современной наукой и современной промышленностью. Так сохраните ее и развивайтесь дальше. Нет, это все порушили, и началась деиндустриализация. А что такое деиндустриализация? Это демодернизация и дебилизация населения, когда квалифицированная рабочая сила начинает торговать майками и носками. Это уже было у нас в 90-е годы, когда ученые и военные вынуждены были становиться торгашами», — сказала Нарочницкая.
Она отметила, что у Украины, как и у России, немалый масштаб, но проблема состоит в идеологической зашоренности и слепоте украинской элиты, которая гораздо хуже, чем было в Советском Союзе.
«Слишком много иррационального в содержании украинской внешней и внутренней политики», — подытожила эксперт.
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