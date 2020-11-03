У Украины как у страны есть немалый потенциал, но ей мешает зашоренность и слепота собственной элиты, уверена президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

«У Украины потенциал-то немалый. Огромная по европейским меркам страна с квалифицированным образованным населением — единственная советская республика с современной наукой и современной промышленностью. Так сохраните ее и развивайтесь дальше. Нет, это все порушили, и началась деиндустриализация. А что такое деиндустриализация? Это демодернизация и дебилизация населения, когда квалифицированная рабочая сила начинает торговать майками и носками. Это уже было у нас в 90-е годы, когда ученые и военные вынуждены были становиться торгашами», — сказала Нарочницкая.

Наталия Нарочницкая: Проблемы Украины состоят в слепоте и зашоренности ее элит © РИА Новости, Кирилл Каллиников

«Слишком много иррационального в содержании украинской внешней и внутренней политики», — подытожила эксперт.

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