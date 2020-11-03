Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратились к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство в связи с вмешательством в работу Конституционного суда страны силовиков и высших должностных лиц. Об этом 3 ноября сообщается на сайте партии

Зеленский очертил «красные линии» для председателя КСУ © пресс-служба президента Украины

«Народные депутаты подчеркивают, что президент Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинет министров Украины, НАПК, а также отдельные должностные лица правоохранительных органов, вступив в сговор, противоправно вмешались в деятельность Конституционного суда Украины, создали предпосылки для невыполнения решений Суда, лишения судебной ветви власти независимости и узурпации таким образом государственной власти», — говорится в сообщении.

В обращении указывается, что оценку противоправным и неконституционным действиям президента Украины и ряда государственных органов предоставили Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) и Группа государств против коррупции (GRECO).

Депутаты просят считать обращение сообщением о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями «действия, совершенные с целью захвата государственной власти, вмешательство в деятельность государственного деятеля, вмешательство в деятельность судебных органов и невыполнение судебного решения». Наговорил на 150 лет тюрьмы: судья КСУ жестко пригрозил Зеленскому © скриншот видео APnews

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

НАПК во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций. В ведомстве заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов. Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.