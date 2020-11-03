Никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет. Об этом 3 ноября заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Facebook

«Никаких откатов ко вчерашнему дню и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Никаких частичных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме», — написал он.

Ермак подчеркнул, что Украина никогда больше не вернется к «традиционным олигархическим практикам». Он заявил, что сейчас на Украине происходит классический политический кризис, спровоцированный рядом решений Конституционного суда и ситуативным «антипрезидентским союзом известных политических групп».

Наговорил на 150 лет тюрьмы: судья КСУ жестко пригрозил Зеленскому © скриншот видео APnews Владимир Зеленский прекрасно с этим справляется.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.

Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.