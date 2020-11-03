Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский пояснил, как снизить негативное влияние соцсетей, если приходится в них присутствовать. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

По словам медика, украинский сегмент Facebook — «мерзкая клоака, гнездо ненависти, подлости, выяснения отношений». При этом Комаровский вынужден вести свой аккаунт в соцсети, чтобы «доводить до людей определенные месседжи».

«Надо очень правильно выстроить коммуникацию, чтобы не видеть идиотов в своей ленте. Я уже научился этому и чувствую себя хорошо», — рассказал он.

В Facebook Комаровский дает ответы на волнующие читателей вопросы, рассказывает о важности прививок и самостоятельного поддержания иммунитета.

Комаровский объяснил причину разрыва с командой Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Помимо этого, врач отметил, что ему ненавистна государственная пропаганда украинизации, а она ведется в том числе и в Facebook.

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