По словам медика, украинский сегмент Facebook — «мерзкая клоака, гнездо ненависти, подлости, выяснения отношений». При этом Комаровский вынужден вести свой аккаунт в соцсети, чтобы «доводить до людей определенные месседжи».
«Надо очень правильно выстроить коммуникацию, чтобы не видеть идиотов в своей ленте. Я уже научился этому и чувствую себя хорошо», — рассказал он.
В Facebook Комаровский дает ответы на волнующие читателей вопросы, рассказывает о важности прививок и самостоятельного поддержания иммунитета.
Кроме того, он не раз подчеркивал, что не имеет отношения к «тварям», которые в сети от его имени рекламируют маски, респираторы, санитайзеры, пульсоксиметры и любые другие медсредства и препараты.
Помимо этого, врач отметил, что ему ненавистна государственная пропаганда украинизации, а она ведется в том числе и в Facebook.
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