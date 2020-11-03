Заместитель директора Госбюро расследований (ГБР) Александр Бабиков, который ранее был адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича, уволился с должности. Об этом 3 ноября сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

ГБР предстоит выяснить, был на Украине Майдан или госпереворот — Бабиков © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Бабиков занимал свою должность с января 2020 года.

Ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции требовали его увольнения. Глава ведомства Александр Новиков заявил о конфликте интересов. Сообщалось, что в случае назначения, Бабикову передадут аудит дел Майдана, когда их получит ГБР.

Бабиков отрицал, что как адвокат осуществлял защиту Януковича. По его словам, он подписал несколько «технических документов» в делах других защитников экс-президента.