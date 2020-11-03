ГБР предстоит выяснить, был на Украине Майдан или госпереворот — Бабиков
ГБР предстоит выяснить, был на Украине Майдан или госпереворот — Бабиков
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
«Да, действительно, Бабиков уволен», — сказал собеседник издания.

Бабиков занимал свою должность с января 2020 года.

Ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции требовали его увольнения. Глава ведомства Александр Новиков заявил о конфликте интересов. Сообщалось, что в случае назначения, Бабикову передадут аудит дел Майдана, когда их получит ГБР.

Бабиков отрицал, что как адвокат осуществлял защиту Януковича. По его словам, он подписал несколько «технических документов» в делах других защитников экс-президента.