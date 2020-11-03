Правоохранители задержали четверых мужчин, которые признались, что планировали несколько взрывов в концертном зале во время выступления Киркорова, однако реализовать план им помешали оперативники.
Один из подозреваемых заявил, что должен был убить Филиппа Киркорова по заказу Максима Галкина, который якобы передал задержанному миллион рублей за исполнение «заказа».
Злоумышленник также рассказал, что Галкин таким образом хотел устранить соперника, так как ревновал свою супругу певицу Аллу Пугачеву к ее бывшему мужу.
«С обвинением в терроризме Казуев (подозреваемый —ред.) не согласился и сказал, что его истинной целью было только убийство Киркорова», — говорится в сообщении суда.
Все четверо задержанных признаны членами террористической организации ИГ*. Организаторам возможного нападения на Киркорова грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
*Деятельность организации запрещена в РФ