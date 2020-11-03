Организаторы возможного теракта в Махачкале рассказали следствию, что готовили покушение на певца Филиппа Киркорова в 2017 году. Об этом сообщает «КП - Северный Кавказ» со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда 3 ноября

Правоохранители задержали четверых мужчин, которые признались, что планировали несколько взрывов в концертном зале во время выступления Киркорова, однако реализовать план им помешали оперативники.

Максим Галкин спас умирающую в Киеве приемную мать Божены Рынски © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Филиппа Киркорова по заказу Максима Галкина, который якобы передал задержанному миллион рублей за исполнение «заказа».

Злоумышленник также рассказал, что Галкин таким образом хотел устранить соперника, так как ревновал свою супругу певицу Аллу Пугачеву к ее бывшему мужу.

«С обвинением в терроризме Казуев (подозреваемый —ред.) не согласился и сказал, что его истинной целью было только убийство Киркорова», — говорится в сообщении суда.

Все четверо задержанных признаны членами террористической организации ИГ*. Организаторам возможного нападения на Киркорова грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

*Деятельность организации запрещена в РФ