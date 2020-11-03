Дети могут чаще заболевать из-за нехватки родительского внимания, поэтому для их здоровья важно, чтобы они не чувствовали себя одинокими и заброшенными. Об этом рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию Украина.ру

Дети обязаны регулярно болеть ОРВИ - Комаровский © http://www.komarovskiy.net/photo

«Стоит ребенку заболеть, вокруг него начинают бегать папа и мама. В результате ребенку прямо хочется быть больным. Он заболевает. Это чистая психосоматика», — пояснил врач.

Поэтому прежде всего задача родителей — наладить доверительное общение в семье, а не искать волшебные таблетки, добавил он.

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