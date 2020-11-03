Комаровский рассказал о связи между психикой и заболеваниями. По его словам, дети остро реагируют на поведение родителей и могут чаще болеть из-за самовнушения, поскольку хотят родительской заботы и внимания.
«Стоит ребенку заболеть, вокруг него начинают бегать папа и мама. В результате ребенку прямо хочется быть больным. Он заболевает. Это чистая психосоматика», — пояснил врач.
Поэтому прежде всего задача родителей — наладить доверительное общение в семье, а не искать волшебные таблетки, добавил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.