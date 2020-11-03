«Во-первых, будет растущая Луна. А, во-вторых, именно в этот день Солнце будет в соединении с Белой Луной, что будет способствовать более честному подсчету голосов и меньшему количеству фальсификаций», — пояснил Росс.
По мнению астролога, не стоит откладывать второй тур до декабря, поскольку из-за стремительно ухудшающейся эпидемической ситуации он может вообще не состояться.
«В декабре в Украине будут переполнены больницы — Covid-19 чрезвычайно разбушуется. В таких условиях второй тур может не состояться вообще», — предостерег Росс.
Он настоятельно рекомендовал проводить финальное голосование как можно скорее и не затягивать процесс.