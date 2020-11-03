Второй тур местных выборов на Украине следует провести 22 ноября, поскольку это наиболее благоприятная с астрологической точки зрения дата. Об этом 3 ноября сообщил астролог Влад Росс, передает glavred.info

Украинский астролог назвал точную дату окончания пандемии © vladross.com.ua пояснил Росс.

По мнению астролога, не стоит откладывать второй тур до декабря, поскольку из-за стремительно ухудшающейся эпидемической ситуации он может вообще не состояться.

«В декабре в Украине будут переполнены больницы — Covid-19 чрезвычайно разбушуется. В таких условиях второй тур может не состояться вообще», — предостерег Росс.

Он настоятельно рекомендовал проводить финальное голосование как можно скорее и не затягивать процесс.