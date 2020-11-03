Когда государство начинает шататься, то, в какую сторону оно должно упасть, очень сильно зависит от внешнего влияния, уверена президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

По ее словам, внешнее влияние на страны, входившие в состав СССР, очень сильно начиная с Октябрьской революции.

«А когда государство начинает шататься, то, в какую сторону оно должно упасть, очень сильно зависит от внешнего влияния. Не случайно в 1916 году Австрия и Германия сделали ставку на наиболее радикальные партии эсеров и большевиков и выделяли на это деньги по 5, потом по 10 млн золотых марок (я сама видела эти документы). Это не значит, что не было проблем в российском государстве. Они были, и кризис был налицо. Но им было выгодно, чтобы государство упало именно в ту сторону, чтобы был распад, чтобы обретения Петра Великого (Прибалтика, Юг и морские рубежи) оказались под вопросом», — рассказала Нарочницкая.

Наталия Нарочницкая: Проблемы Украины состоят в слепоте и зашоренности ее элит © РИА Новости, Кирилл Каллиников

«А когда их расчеты не оправдались, то создание пояса нестабильности по нынешним границам РФ стало одной из задач англосаксонских сил. Они эту работу ведут. Им нет дела до судьбы людей, живущих на территории Украины, Белоруссии или Киргизии. Это инструменты давления на Россию и инструменты выкачивания богатств из постсоветских государств», — добавила эксперт.

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