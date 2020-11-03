Звезда 1990-х музыкант EL Кравчук, также известный как Андрей Кравчук дал интервью ТСН, в ходе которого поделился, как его однажды приютил Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка. Информация об этом опубликована 2 ноября

В программе «Жизнь известных людей» артист рассказал, что рос в семье врача и военного и даже не помышлял о музыкальной карьере, но его подруга украинская певица Ирина Билык убедила, что ему стоит попробовать свои силы в шоу-бизнесе.

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«В общежитии не было места. Уже я в ноябре… Куда? Но меня приютил один студент. Но при этом это был студент эстрадно-циркового училища, Андрей Данилко, да. У меня были волосы ниже плеч, хипповый свитер и фенечки по локоть», — рассказал исполнитель.

EL Кравчук/Андрей Кравчук — настоящее имя Андрей Остапенко, украинский певец, телеведущий, исполнитель таких песен как «Солдат кохання», «Доля», «100% любви».