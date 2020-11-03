В программе «Жизнь известных людей» артист рассказал, что рос в семье врача и военного и даже не помышлял о музыкальной карьере, но его подруга украинская певица Ирина Билык убедила, что ему стоит попробовать свои силы в шоу-бизнесе.
И тогда еще 17-летнему молодому человеку это удалось, он поступил в Киевское музыкальное училище имени Глиера, родители об этом долго не знали, поэтому решать проблемы приходилось самому.
«В общежитии не было места. Уже я в ноябре… Куда? Но меня приютил один студент. Но при этом это был студент эстрадно-циркового училища, Андрей Данилко, да. У меня были волосы ниже плеч, хипповый свитер и фенечки по локоть», — рассказал исполнитель.
EL Кравчук/Андрей Кравчук — настоящее имя Андрей Остапенко, украинский певец, телеведущий, исполнитель таких песен как «Солдат кохання», «Доля», «100% любви».