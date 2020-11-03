В интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков сказал, что на Украине установлена американская колониальная власть, поэтому политики из США совершают там преступления, но они рано или поздно становится известно

В ходе нынешней избирательной кампании об Украине вспоминали прежде всего в контексте переписки сына кандидата в президенты от демократов Хантера Байдена, из которой стало известно, что его отец, будучи еще вице-президентом, покровительствовал ему при работе с украинской энергетической компанией Burisma и в Китае.

«Украина выступает чёрным местом для американских политиков, потому что там установлена американская колониальная власть, и в этой колонии американским политикам разрешено совершать преступления. Они их совершают, но рано или поздно о них становится известно. Украина уничтожает их репутацию именно по этой причине, а не потому, что украинцы плохие. На Украине установлена власть американских колониальных структур», — заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков. Дмитрий Дробницкий: Украина ждёт, когда Байден, став президентом, восстановит внешнее управление © РИА Новости, Нина Зотина

Предыдущий американский президент Барак Обама не скрывал, что США выступили посредником при смене власти на Украине в результате майдана, многие высокопоставленные должности в стране, в том числе в правительстве, заняли протеже американцев.

Активное участие в событиях, связанных с украинским направлением, в частности Виктория Нуланд, которая с 2013 по 2017 годы работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Во время массовых акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов она приехала на Майдан, чтобы пообщаться с активистами. В интервью телеканалу CNN дипломат заявила, что США вложили в развитие демократии на Украине $5 млрд. Большую популярность получил сюжет, как Нуланд раздавала печенье митингующим на Майдане.

Джо Байден в бытность вице-президентом США курировал украинское направление, о том, насколько тесны его контакты с руководством Украины, американский чиновник сам шутил 7 декабря 2015 года на брифинге в Киеве: «Я только четыре раза был в вашей стране за последние два года. Однако мы более тысячи часов провели в телефонных разговорах. Я разговариваю с президентом (Порошенко. — Ред.) больше, чем со своей женой. Наверное, оба сожалеют об этом».

Содержание тех бесед стало известно общественности в 2020 году благодаря аудиозаписям, опубликованным внефракционным депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом. Пётр Порошенко очень подробно отчитывался перед Байденом о ходе выполнения реформ, написанных для Украины западными странами, а также рассказывал о трудностях с принятием нужных законов в Верховной Раде.

В августе 2016 года в интервью американскому изданию Atlantic Байден рассказал, что требовал от Порошенко уволить с поста генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который вёл уголовное расследование деятельности компании Burisma и собирался вызвать на допрос его сына Хантера, в обмен на предоставление кредита на сумму $1 млрд.

В 2019 году президент Дональд Трамп попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в телефонной беседе провести расследование деятельности Джо и Хантера Байдена, за что демократы обвинили его в шантаже: мол, если Киев не предоставит эту информацию, то Вашингтон прекратит оказывать Киеву военную помощь — и на основании этого инициировали процедуру импичмента, но Сенат оправдал Трампа.