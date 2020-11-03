СССР разделился на республики по границам, которые во многом были произвольно нанесены большевиками – это и есть причина обострений, происходящих по периметру России, считает президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

«Я предсказывала очень долгую нестабильность и хрупкость этих новообразований еще во времена распада Советского Союза. Дело в том, что СССР разделился на республики по границам, которые во многом были нанесены большевиками произвольно. На каждой территории оказались разделенные народы, а титульные нации, которые кричали о независимости от Советского Союза, не были готовы предоставить такое же право собственным меньшинствам. В результате фактически ни одно новое образование не было сформировано по историческому принципу «нация, территория, государство». Там не было единодушного населения и единодушных элит», — сказала Нарочницкая.

Наталия Нарочницкая: Проблемы Украины состоят в слепоте и зашоренности ее элит © РИА Новости, Кирилл Каллиников

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