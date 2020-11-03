В интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков выразил уверенность, что публикация материалов, свидетельствующих о причастности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера к коррупционным схемам, может привести к поражению кандидата в президенты от демократов

По словам эксперта, на настроение избирателей в США существенно повлияли скандалы на Украине, в которых замешаны американские политики. Он напомнил, что в 2016 году именно скандал с уничтоженными записями с личного почтового ящика бывшего госсекретаря страны Хиллари Клинтон, баллотировавшейся в президенты от Демократической партии, сыграл решающую роль в победе республиканца Дональда Трампа.

«Да, в то время победе Трампа поспособствовал тот факт, что народ Америки был против истеблишмента, который олицетворяла Клинтон, но сейчас народ Америки в ещё большей степени против истеблишмента, который олицетворяет Джо Байден. К тому же были личностные претензии к Хиллари Клинтон — её считали очень нехорошим человеком. К Байдену тоже предъявляют личностные претензии. Считается, что у него слабо определяющаяcя форма старческой деменции», — сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков.

Что касается скандалов, в которых оказался замешан сын кандидата от демократов, то, по словам эксперта, американцев волнует тот факт, что Хантер Байден получал деньги из Китая и Украины за то, что его отец, будучи вице-президентом США, принимал некие коррупционные решения. Приключения американцев на Украине: как лоббисты Burisma в генпрокуратуру ходили © Burisma Group

«Семью Байденов раньше подозревали в коррупции, но этот «октябрьский сюрприз», как его называют американские политологи, не оставляет малейших сомнений и может привести к поражению Байдена», — заявил Марков.

23 сентября два комитета Сената представили отчёт, в котором приводятся подробности работы Хантера Байдена в энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского в тот момент, когда Джо Байден ещё занимал пост вице-президента в Белом доме и курировал украинское направление. Причём сотрудники администрации президента Барака Обамы осознавали, что это создаёт конфликт интересов. В документе, в частности, говорится, что Хантер получал деньги от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, зятя бывшего мэра Астаны, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, китайских граждан Е Цзяньминя и Гунвен Дуна, которых американские власти подозревают в связях с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией.

Дальше — больше. Информационное пространство взорвала опубликованная 14 октября газетой New York Post электронная переписка Хантера Байдена, которая попала в руки ФБР из ноутбука, забытого в ремонтной мастерской несколько месяцев назад. На жестком диске обнаружили фотографии сына кандидата в президенты в обнаженном виде и с трубкой для курения наркотических веществ, материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками, но самый большой интерес вызвала его деловая переписка с иностранцами, в частности, советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот еще был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал — как сообщил бывший помощник Трампа, а ныне политический консультант Стивен Бэннон, Хантер через адвоката просил вернуть ему жесткий диск.

Предвыборный штаб бывшего вице-президента убеждал, что Джо Байден никогда даже не рассматривал возможность участия в бизнесе с членами своей семьи или в каком-либо иностранном бизнесе и не был в курсе подробностей работы Хантера на Burisma и с китайскими предпринимателями. А вот бывший бизнес-партнер Байдена-младшего Тони Бобулински в общении с журналистами президентского пула 22 октября, за несколько часов до начала вторых теледебатов Трампа и Байдена, представил иную информацию: «Я слышал, как Джо Байден говорил, что никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда».