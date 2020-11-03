Президент Украины Владимир Зеленский действуют как узурпатор, призывая депутатов Рады поддержать его проект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба «Оппозиционной платформы - За жизнь»

Слуги народа поддержат законопроект Зеленского о роспуске судей КСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Оппозиционеры полагают, что Зеленский «не смог вернуть стране мир, не знает, как преодолеть экономический кризис и улучшить жизнь людей, отступил перед коррупцией и сдает страну под внешнее управление и кредиторов», а теперь «действует как узурпатор власти».

«Несмотря на недовольство общества, позицию большинства политических сил, игнорируя мнение Венецианской комиссии, президент Зеленский добивается узурпации власти. Ради этого он угрожает кровавым хаосом и уличными беспорядками», — подчеркнули в оппозиционной политсиле.

Конституционный суд 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, чем вызвал критику со стороны президента, правоохранительных и контролирующих органов. Зеленский заявил об угрозе нацбезопасности и 29 октября созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. После экстренного заседания СНБО Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».