Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшую в Вене стрельбу, заявив, что нападения на мирных людей должны прекратиться и Вашингтон поддерживает Европу в борьбе с терроризмом. Об этом он написал на своей странице в Twitter 3 ноября

«Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе. Эти злонамеренные нападения на невинных людей должны прекратиться. США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами, включая радикальных исламских террористов», — написал Трамп.

В Вене произошел теракт, погибли люди © REUTERS, Leonhard Foeger

Один из стрелявших, вооруженный винтовкой, был ликвидирован правоохранителями, еще один задержан, остальные сейчас в бегах.