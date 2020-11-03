«Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе. Эти злонамеренные нападения на невинных людей должны прекратиться. США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами, включая радикальных исламских террористов», — написал Трамп.
Стрельба в Вене началась вечером 2 ноября. Она велась несколькими преступниками из разных точек города. По официальным данным, в ходе перестрелок погибли двое людей, еще несколько были тяжело ранены, в их числе один полицейский. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.
Один из стрелявших, вооруженный винтовкой, был ликвидирован правоохранителями, еще один задержан, остальные сейчас в бегах.