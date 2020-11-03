Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября в эфире ICTV раскритиковал главу Конституционного суда Александра Тупицкого за покупку земельного участка в Крыму и невнесение его в декларацию

ГБР взялось за Тупицкого: главу КСУ подозревают в госизмене и еще кое в чем © Facebook, КСУ

Он отметил, что у него много вопросов к нынешнему составу КС.

«Поэтому когда мы говорим о перезагрузке (КС), мы говорим о добропорядочности судей, чтобы они появились, чтобы они защищали Украину, чтобы они защищали каждого из нас, меня и всех украинцев, всех обычных граждан и Конституцию Украины, а не покупали землю в Крыму и ее еще и не декларировали»,- добавил Зеленский.

Ранее Госбюро расследований Украины сообщило, что завело в отношении Тупицкого дело по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал давлением на него возбуждение дела.

На прошлой неделе КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а Кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

После этого Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.