«Бегали с автоматами и сеяли смерть»: российская певица Нетребко оказалась очевидцем теракта в Вене

Российская оперная певица Анна Нетребко сейчас находится в Вене, где произошел теракт. Накануне в своих Instagram-stories она рассказала, что атака была совсем рядом с нею, а ее соседка стала свидетелем стрельбы

Анна Нетребко отдала миллион на восстановление последствий бомбежек Донецка © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Она добавила, что ждет новостей, а пока вокруг все очень тихо.

Стрельба в Вене началась вечером 2 ноября. Она велась несколькими преступниками из разных точек города. По официальным данным, в ходе перестрелок погибли двое людей, еще несколько были тяжело ранены, в их числе один полицейский. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.

Один из стрелявших, вооруженный винтовкой, был ликвидирован правоохранителями, еще один задержан, остальные сейчас в бегах.