«Бегали с автоматами и сеяли смерть»: российская певица Нетребко оказалась очевидцем теракта в Вене

«Всем привет из Вены. Вокруг раздавалась стрельба по соседству с нами. С нами всеми все в порядке. Моя соседка видела. Она очень напугана, в панике. Она видела стрельбу, видела бегущих и кричащих людей», — описала обстановку Нетребко.
Она добавила, что ждет новостей, а пока вокруг все очень тихо.
Стрельба в Вене началась вечером 2 ноября. Она велась несколькими преступниками из разных точек города. По официальным данным, в ходе перестрелок погибли двое людей, еще несколько были тяжело ранены, в их числе один полицейский. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.
Один из стрелявших, вооруженный винтовкой, был ликвидирован правоохранителями, еще один задержан, остальные сейчас в бегах.