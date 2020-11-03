Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады предотвратить «кровавый хаос» на Украине. Об этом 2 ноября сообщило издание Liga.net

Глава КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР © пресс-служба КСУ

Украинский лидер подчеркнул, что «время уговоров и мягкости закончилось», теперь предстоит перезагрузить всю систему КСУ в стране. Он также назвал случившееся уничтожением ценностей.

На прошлой неделе Конституционный суд Украины признал часть закона о противодействии коррупции несоответствующей главному закону страны и заблокировал электронное декларирование доходов части чиновников, а также лишил части полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции. 30 октября в стране констатировали конституционный кризис.

В Евросоюзе также обеспокоились происходящим и заявили, что это может стать причиной для остановки безвизового режима с Украиной.