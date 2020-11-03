«Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование. <…> И если тот хаос, который создает КСУ (Конституционный суд Украины — ред.) за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах», — сказал Зеленский в ходе обращения к партии «Слуга народа».
Украинский лидер подчеркнул, что «время уговоров и мягкости закончилось», теперь предстоит перезагрузить всю систему КСУ в стране. Он также назвал случившееся уничтожением ценностей.
На прошлой неделе Конституционный суд Украины признал часть закона о противодействии коррупции несоответствующей главному закону страны и заблокировал электронное декларирование доходов части чиновников, а также лишил части полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции. 30 октября в стране констатировали конституционный кризис.
В Евросоюзе также обеспокоились происходящим и заявили, что это может стать причиной для остановки безвизового режима с Украиной.