Группа неизвестных устроила стрельбу в шести разных местах в центре Вены вечером в понедельник. Одно из нападений произошло около синагоги, передает 3 ноября РИА Новости

Кремль прокомментировал теракт в Ницце © REUTERS, Eric Gaillard Михаэля Биндера, пострадавшие получили огнестрельные ранения. Семеро, в том числе полицейский, получили серьезные травмы, их прооперировали.

Один нападавший убит, остальные смогли скрыться. Власти считают случившееся терактом.

Мотивы, точное число и личности преступников пока не известны. Власти отказались раскрывать детали, поскольку операция по их задержанию продолжается, но в первые часы говорили, что несколько нападавших все еще в бегах и они хорошо вооружены. Глава МВД говорил, что удалось скрыться по меньшей мере одному нападавшему.

Жителям Вены предписали оставаться дома. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что операция продлится еще несколько часов, и призвал граждан утром перед выходом на улицу ознакомиться с последними новостями.

Позже в СМИ появилась информация, что у предполагаемых террористов имелись пояса смертников. Её австрийское МВД не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть. У убитого нападавшего нашли длинноствольное огнестрельное оружие, его пояс смертника, предположительно, оказался муляжом.

Уже спустя два часа после начала стрельбы глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал случившееся террористическим актом. При этом он заявил, что нападение «продолжается», в Вене проводится крупная спецоперация.

Позже официальный представитель МВД Гаральд Зёрёс, уточнил, что «речь идет об особой ситуации, о квалификации которого — терроризм или бойня, — должно быть решено позже». Бойней (Amoklauf) в немецкоязычных странах обычно называют беспорядочную стрельбу в общественных местах с нетеррористическими мотивами.

Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщает, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты. Они назвали нападение «частью счета» за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен пообещал защищать свободу и демократию всеми способами.

Посольство России открыло горячую линию, дипломаты выясняют, нет ли среди жертв атак граждан России.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ

