Действия властей Белоруссии по разгону несанкционированных протестов говорят о нелегитимности президента Александра Лукашенко, заявила официальный представитель Евросоюза по международным делам Набила Массрали. Ее слова 2 ноября приводит «Интерфакс»

«Отказ от диалога, агрессивные заявления, массовые аресты и использование предназначенных для разгона беспорядков боеприпасов против белорусов, использующих своё право на забастовку и мирный протест, вновь показывает отсутствие легитимности Лукашенко», — цитирует агентство Массрали.

Она также заявила, что Европейский союз «продолжит применять санкции к виновным». Ранее спикер главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля заявил, что Лукашенко будет включен в обновленный санкционный список ЕС.

Это мое дело. Лукашенко решил незаконно вооружать народных дружинников © p-v.by/Анна Веренич

В Белоруссии после выборов президента в августе не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.