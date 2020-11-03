При гипотетическом вхождении Молдавии в состав Румынии сразу возникнет множество вопросов. Об этом рассказал специалист по вопросам Молдавии и Приднестровья Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Политический кризис в Молдавии может серьезно угрожать Приднестровью © Facebook, Игорь Иваненко Майя Санду набирает более 36% голосов, действующий глава республики, придерживающийся пророссийского курса Игорь Додон идет вторым с 32,61%. Исход выборов решит второй тур, который состоится 15 ноября.

Эксперт пояснил, что против такого решения выступают русскоязычные молдаване, гагаузы, русские, украинцы и болгары, поскольку Румыния представляет собой жесткое этноцентричное государство, и они не видят для себя перспектив в ее составе.

«Допустим, Приднестровье можно вынести за скобки. А что будет с гагаузской автономией, которая находится в самом центре Южной Бессарабии? Что будет с болгарскими районами? Траклийский регион компактного проживания болгар уже выступал с требованиями предоставить им как минимум национально-культурную автономию. А что будет с регионами компактного проживания украинцев на севере Молдавии?», — задается вопросом Иваненко.

Кроме того, люди, которые разбираются в экономических процессах, видят, что западный вектор прежде всего направлен на использование Молдавии как сырьевого придатка для Евросоюза в целом и для Румынии в частности: им не нужна молдавская промышленность, им нужны только рабочие руки и часть сельскохозяйственной продукции для последующей переработки, считает политолог.

В свою очередь, ориентация на Россию дает возможность для промышленной кооперации и для возрождения ряда предприятий, заключил собеседник издания.

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