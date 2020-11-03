Учитывая постоянный политический кризис в Молдавии и то, что приднестровский конфликт до конца не урегулирован, для Приднестровья всегда есть определенные риски. Об этом рассказал специалист по вопросам региона Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Политический кризис в Молдавии может серьезно угрожать Приднестровью © Facebook, Игорь Иваненко Майя Санду набирает более 36% голосов, действующий глава республики, придерживающийся пророссийского курса Игорь Додон идет вторым с 32,61%. Исход выборов решит второй тур, который состоится 15 ноября.

Эксперт отметил, что в регионе существует определенная страховка в виде миротворческих сил, однако возможны провокации в отношении самих миротворцев.

«Я думаю, что на сегодняшнем этапе возможных столкновений провокаций вряд ли стоит ожидать. Но если в Кишиневе вдруг произойдет переворот и прорумынские силы возьмут верх, то риски для Приднестровья значительно возрастают. И прорумынские силы, и сама Румыния ставят своей целью построение этнически чистого государства без каких-либо национально-культурных и государственно-территориальных автономий. Поэтому они могут поиграть мускулами», — считает Иваненко.

Более того, в обострении молдавско-приднестровских отношений могут быть заинтересованы и внешние силы, заключил собеседник издания.

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