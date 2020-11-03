Оппозиция делает ставку на массовые акции именно потому, подчеркнул эксперт, что у нее нет других аргументов подтвердить справедливость и законность своих целей.
«К тому же не нужно забывать, что медийная картинка искаженную реальность передает. Если в Минске по воскресеньям выходит до 10 тысяч человек, то оппозиционные медиа говорят о 100 тысячах, хотя это очевидное вранье. Это делается, чтобы показать некий численный перевес и моральное превосходство», — указал Дзермант.
К тому же, добавил политолог, белорусские власти опасаются тех же самых провокаций, а также понимают, что эпидемиологическая ситуация сейчас не способствует проведению массовых мероприятий.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.