Белорусская власть избрала тактику не проводить массовых мероприятий вроде шествий и митингов, она использует другие форматы вроде автопробегов. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

«К тому же не нужно забывать, что медийная картинка искаженную реальность передает. Если в Минске по воскресеньям выходит до 10 тысяч человек, то оппозиционные медиа говорят о 100 тысячах, хотя это очевидное вранье. Это делается, чтобы показать некий численный перевес и моральное превосходство», — указал Дзермант.

К тому же, добавил политолог, белорусские власти опасаются тех же самых провокаций, а также понимают, что эпидемиологическая ситуация сейчас не способствует проведению массовых мероприятий.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.