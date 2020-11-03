В белорусском обществе присутствуют страхи относительно того, что в случае углубленной интеграции активами республики могут завладеть российские олигархи. Но эти страхи больше носят гипотетический характер. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

«Хотя мы понимаем, что он сегодня не тот, что в 90-е годы, параметры этих сделок, судьба рабочих и социальных гарантий неясна, и никто таких гарантий дать не может», — указал Дзермант.

С другой стороны, мы не видим начала этой экспансии российского капитала и не видим намерений властей заниматься масштабной приватизацией или чем-то подобным, пояснил политолог.

Так что эти страхи присутствуют в сознании, но пока они не имеют под собой почвы, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.