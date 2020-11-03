Никто не знает, подчеркнул эксперт, как поведет себя крупный российский капитал, если ему предоставят доступ к белорусским активам.
«Хотя мы понимаем, что он сегодня не тот, что в 90-е годы, параметры этих сделок, судьба рабочих и социальных гарантий неясна, и никто таких гарантий дать не может», — указал Дзермант.
С другой стороны, мы не видим начала этой экспансии российского капитала и не видим намерений властей заниматься масштабной приватизацией или чем-то подобным, пояснил политолог.
Так что эти страхи присутствуют в сознании, но пока они не имеют под собой почвы, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.