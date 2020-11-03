Украинский певец Иван Дорн появился на публике в женском предмете гардероба и шляпе. Соответствующее фото он разместил у себя в Instagram 1 ноября

«Вчера был Хэллоуин? Ну и вот», — подписал фото Дорн.

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«Не надо стесняться!», «Ваня, верни топ», «Лишь бы был повод бабой нарядиться», «Что-то тебя тянет не в ту сторону, Ваня!», «Грудь всему голова», — отреагировали подписчики на образ музыканта.

Иван Дорн — украинский музыкант, бывший участник группы «Пара нормальных». Артист известен не только своими произведениями, но и любовью к эпатажу.

В 2015 году Дорн утверждал, что с гонораров, полученных в России, жертвовал средства для украинских военных, воевавших на Донбассе, но позже от этих слов отказался.